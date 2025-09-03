Ankaragücü Karagümrük İY maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ankaragücü Karagümrük İY golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

ANKARAGÜCÜ KARAGÜMRÜK İY MAÇI KAÇ KAÇ?

Ankaragücü Karagümrük İY maçı 3-2'lik Karagümrük İY üstünlüğüyle sona erdi.

ANKARAGÜCÜ KARAGÜMRÜK İY MAÇI CANLI İZLE

Ankaragücü Karagümrük İY maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ KARAGÜMRÜK İY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Karagümrük İY maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ANKARAGÜCÜ KARAGÜMRÜK İY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü Karagümrük İY maçı Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

