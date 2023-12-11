Ankaragücü hakeme yumruk atma VİDEOSU! Faruk Koca yumruk atma anı linki!
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Peki, Ankaragücü hakeme yumruk atma VİDEOSU var mı?
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Ankaragücü hakeme yumruk atma VİDEOSU! Faruk Koca yumruk atma anı linki!
ANKARAGÜCÜ HAKEME YUMRUK ATMA VİDEOSU VAR MI?
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.
Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.
HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI
Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.
Erman Toroğlu, "Arkadaşlar bunla tutuklanmalı" diyerek tepki gösterdi.Faruk Koca hakkında henüz açıklama yapılmadı.