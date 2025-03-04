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Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Ancelotti Arda Güler olayı nedir?

Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Ancelotti Arda Güler olayı nedir?
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Carlo Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldız Arda Güler'in sınırlı süre alması ve takım içindeki durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arda Güler olayı nedir? İşte Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili açıklamaları ve olayın perde arkası!

Arda Güler olayı nedir? Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler'in son dönemdeki durumu ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin sözleri, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? ve bu açıklamaların perde arkasında neler var? Ancelotti Arda Güler olayı nedir?

ANCELOTTI ARDA GÜLER'E NE DEDİ?

Ancelotti'nin yardımcısı Davide Ancelotti'nin, Arda Güler'e "Sen harika bir oyuncusun, bize yardım etmene, yoğun ve güçlü bir şekilde oyuna girmene ihtiyacımız var, sana güveniyoruz, ancak bunu bize en iyi şekilde göstermelisin." şeklinde motivasyonel bir konuşma yaptığı bildirildi.

Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Ancelotti Arda Güler olayı nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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