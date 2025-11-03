Haberler

Anadolu Efes Manisa maçıne zaman, hangi kanalda CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Anadolu Efes ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı izlemek için maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken maçlarından biri olan Anadolu Efes – Manisa BB karşılaşması için taraftarlar, yayın detaylarını merak ediyor. Maçın başlangıç saati, yayıncı kanal bilgisi ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği sporseverlerin en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor.

ANADOLU EFES - MANİSA BB MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 03 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Bein Sports 5 üzerinden maçı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayınlara şifreli olarak erişebilecek. Kanal;

• Digiturk 81. kanal,

• Kablo TV 236. kanal,

üzerinden izlenebildiği gibi, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli biçimde yayın yapmaktadır.

BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen sporseverler için beIN Sports Haber alternatifi de bulunuyor. Yayın;

• Digiturk 85. kanal,

• Kablo TV 223. kanal,

üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Anadolu Efes ile Manisa BB arasındaki heyecan dolu mücadele 03 Kasım Pazartesi günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak bu karşılaşmaya İstanbul ev sahipliği yapacak. Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek.

Osman DEMİR
