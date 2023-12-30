Anadolu Efes - Darüşşafaka Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Anadolu Efes - Darüşşafaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Darüşşafaka Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes - Darüşşafaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Darüşşafaka Basket maçı ne zaman?

ANADOLU EFES - DARÜŞŞAFAKA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ile Darüşşafaka arasındaki heyecan verici Basketbol Süper Ligi müsabakası, spor tutkunları için unutulmaz anlara sahne olacak. 30 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler.

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.