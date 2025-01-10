Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba

Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basketbol maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

10-01-2025 ANADOLU EFES VS ASVEL VILLEURBANNE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes ile Asvel Villeurbanne arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI S SPORT 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI HANGİ GÜN?

Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne maçı, 10 Ocak Cuma günü oynanacak.

ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne maçı, saat 20:30 başlayacak.

ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ve Asvel Villeurbanne, karşı karşıya geleceği THY Euroleague maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.