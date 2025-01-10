Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba
Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes ile LDLC ASVEL karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 9. sırada bulunuyor. Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne canlı izleme linki araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne maçı ne zaman, saat kaçta?
Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basketbol maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
10-01-2025 ANADOLU EFES VS ASVEL VILLEURBANNE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Anadolu Efes ile Asvel Villeurbanne arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI S SPORT 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI HANGİ GÜN?
Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne maçı, 10 Ocak Cuma günü oynanacak.
ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne maçı, saat 20:30 başlayacak.
ANADOLU EFES-ASVEL VILLEURBANNE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Anadolu Efes ve Asvel Villeurbanne, karşı karşıya geleceği THY Euroleague maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.