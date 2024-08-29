Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada?
TFF 1. Lig'in iddialı iki takımından Sakaryaspor ile Amedspor, 3. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu maç 0-0 sona erdi. Peki, Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada?
TFF 1. Lig'in 3. hafta maçında Sakaryaspor ile Amedspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Peki, Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada?
AMEDSPOR PUAN DURUMU NE, KAÇINCI SIRADA?
TFF 1. Lig'in iddialı iki takımından Sakaryaspor ile Amedspor, 3. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu maç 0-0 sona erdi.
Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amedspor, üçüncü hafta sonuna 2, Suat Kaya'lı Sakaryaspor ise 3 puanla girdi.
Puan durumu (29 Ağustos Perşembe):