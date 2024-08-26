Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanacak olan ve büyük tartışmalara yol açan maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor – Amedspor)?

AMEDSPOR MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Sakarya Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle Sakaryaspor, maçlarını başka bir stadyumda oynamak zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonukarşılaşmanın İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacağını açıkladı.

Mecun Otyakmaz "Sakaryaspor'un sahası henüz hazır değildi ve uygun bir stadyum bulmak için elimizden geleni yaptık. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun desteğiyle stadyumu kullanma imkanı bulduk. Bu süreçte, her türlü zorluğa rağmen maçı oynatabilmek için çaba sarf ettik," dedi.