Üye Girişi
Haberler

Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amedspor maçları sporseverlerin ilgi odağı oluyor ve Amedspor maçları hakkına detaylar araştırılıyor. Peki, Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanacak olan ve büyük tartışmalara yol açan maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor – Amedspor)?

AMEDSPOR MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Sakarya Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle Sakaryaspor, maçlarını başka bir stadyumda oynamak zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonukarşılaşmanın İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacağını açıkladı.

Mecun Otyakmaz "Sakaryaspor'un sahası henüz hazır değildi ve uygun bir stadyum bulmak için elimizden geleni yaptık. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun desteğiyle stadyumu kullanma imkanı bulduk. Bu süreçte, her türlü zorluğa rağmen maçı oynatabilmek için çaba sarf ettik," dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sakaryaspor Amedspor Amedspor Amedspor Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oliviera Panathinaikos'a mı gidiyor? Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? 2024 Şampiyonlar Ligi yeni format nedir? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşCep antivirüs nasıl kapatılır? Beşiktaş kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Beşiktaş hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Amedspor maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2024? Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)? Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak?
title