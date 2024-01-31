31 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Amedspor - 68 Aksaray Bld. CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir?

AMEDSPOR - 68 AKSARAY BLD. MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

31 Ocak 2024 tarihinde Amedspor ile 68 Aksaray Bld. arasındaki TFF 2. Lig maçı, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak. Bu müsabaka, Amedspor'un ücretsiz olarak sunduğu YouTube kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Amedspor Youtube kanalı, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Maç, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.