Alves Kablo halka arz hangi bankalarda var? Alves Kablo halka arz nereden, hangi bankadan alınır?

Alves Kablo halka arz hangi bankalarda var? Merak edilmekte ve halka arzına gündeme gelmesi ile birlikte araştırma konusu oldu. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama 22-23 Şubat'ta gerçekleşecek. Bu kapsamda Alves Kablo halka arzının yer alacağı bankalar merak ediliyor. Peki, Alves Kablo halka arz hangi bankalarda var? Alves Kablo halka arz nereden, hangi bankadan alınır?

ALVES KABLO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ 22-23 Şubat tarihlerinde halka arz olacak.Borsa İstanbul'da ALVES koduyla işlem görecek şirketin halka arz konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım yürütecek. Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz fiyatı pay başına 19,45 lira olarak belirlenen şirketin lot sayısı 40 milyon olurken, arz büyüklüğü 778 milyon lira olarak belirlendi. İşte Alves Kablo halka arzın yer aldığı bankalar;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.