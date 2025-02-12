Altında son durum! Altında düzeltme başladı mı? Gram ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD'nin Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların hızla altına yönelmesine yol açtı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutmaya devam ederek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının hızla yükselmesinde etkili oldu. Peki, altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 16:21 itibariyle yüzde -0,67 değer kaybıyla 3335,34'ten işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 16:26 itibariyle yüzde -0,62 değer kaybıyla 5423,07'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 16:26 itibariyle yüzde -0,62 değer kaybıyla 10846,14'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 16:26 itibariyle yüzde -0,62 azalarak 21658,80'den işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 16:26 itibariyle yüzde -0,75 değer kaybıyla 2875,97'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3379 liradan alınırken 3414 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın