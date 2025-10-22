Haberler

Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi? 22 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

22 Ekim 2025
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomi gündeminin odak noktası olmaya devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında gözlemlenen düşüş, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi? 22 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği önemli ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. 22 Ekim 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler, piyasalardaki genel eğilimi net bir şekilde yansıtıyor. Peki, Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi? 22 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 22 Ekim canlı altın fiyatlarının detayları haberimizde!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında son dönemde gözlemlenen düşüş, birden çok ekonomik ve jeopolitik faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Küresel piyasalarda yükselen faiz oranları ve güçlenen dolar, altının cazibesini azaltırken, yatırımcıların güvenli liman talebinde azalma da fiyatların gerilemesine neden olmaktadır. Ayrıca, jeopolitik risklerin hafiflemesi ve ticaret görüşmelerindeki olumlu gelişmeler, altına yönelik talebi zayıflatmaktadır. Türkiye özelinde ise döviz kurlarındaki dalgalanma ve enflasyon etkisi, altın fiyatlarının hareketinde belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Bu koşullar altında yatırımcılar kar realizasyonuna yönelmekte ve teknik düzeltmeler fiyatlardaki düşüşü tetiklemektedir.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altının önümüzdeki dönemdeki seyri birçok faktöre bağlı olarak şekillenecektir. Küresel faiz oranları yüksek kalmaya devam eder ve dolar güçlü seyrini sürdürürse, altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi kısa vadede sürebilir. Ancak teknik destek noktalarının korunması halinde, piyasada konsolidasyon dönemine girerek yeniden yükseliş hareketleri başlayabilir. Türkiye'de TL'de yaşanabilecek değer kayıpları veya enflasyon artışları ise gram altının yerel fiyatını yukarı çekebilir. Genel olarak, altın uzun vadede enflasyona karşı koruma aracı olarak önemini korusa da, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma ve düzeltme hareketleri devam edebilir.

22 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla gram altın fiyatları şu şekildedir:

Alış: 5.545,93 TL

Satış: 5.547,03 TL

Gram altın fiyatları, döviz kuru ve ons altın fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak günlük değişiklik göstermektedir.

22 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 22 Ekim 2025 günü:

Alış: 9.707,00 TL

Satış: 9.875,00 TL

Yatırımcılar ve altın alıcıları, bu fiyatları göz önünde bulundurarak alım-satım kararları vermektedir.

22 EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

22 Ekim 2025 tarihinde yarım altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

Alış ve satış fiyatları çeyrek altın fiyatlarının yaklaşık iki katı olarak işlem görmektedir. (Detaylı fiyat değişimi piyasa kaynaklarından takip edilmelidir.)

22 EKİM TAM ALTIN ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 22 Ekim'de şu şekildedir:

Alış: 38.707,00 TL

Satış: 39.317,00 TL

Tam altın da piyasa koşullarına göre günlük fiyat değişimlerine tabidir.

22 EKİM CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Cumhuriyet altını 22 Ekim 2025 itibarıyla:

Alış: 40.200,00 TL

Satış: 40.808,00 TL

Cumhuriyet altını, yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir başka altın çeşididir.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 Ekim'de 22 ayar bilezik fiyatları:

Alış: 5.417,04 TL

Satış: 5.714,58 TL

Bilezik fiyatları da altının ons ve gram fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak hareket etmektedir.

