Altın fiyatları son dakika! ANLIK, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? ONS fiyatı kaç TL? 5 Nisan GÜNCEL altın kuru fiyatları...

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ONS, REKOR MU KIRDI?

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimi olasılığına dair güçlü beklentiler altın piyasasında etkili oldu. Bu durum, altının ons fiyatının 2 bin 300 doları aşarak yeni bir rekor kırmasına yol açtı. Şu anda, ons altın 2 bin 281 dolar civarında işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları ise ons altındaki gerilemeden etkilendi. Gram altın, güne 2 bin 342,14 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 329,65 lira, en yüksek de 2 bin 357,67 lira seviyesi gördü.

Altının gramı, 2 bin 344 liradan, Çeyrek altın ise 3 bin 814 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 114 liradan işlem görüyor.