Türkiye, savunma sanayinde kendi yolunu çizmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreninde yaptığı konuşmada, Altay Tankı'nın üretim süreci ve savunma sanayii vizyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Altay Tankı'nın özellikleri neler, nerede üretiliyor? Altay Tankı'nın fiyatı ne kadar? Altay Tankı'nın özelliklerine dair tüm detaylar haberimizde!

ALTAY TANKI'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Altay Tankı, modern savaş sahasının tüm gereksinimleri göz önünde bulundurularak geliştirildi. Milli ve yerli kaynaklarla üretimi gerçekleştirilen tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik muharebe gücünü artıracak.

Ana Silah Sistemi

Altay Tankı, Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE tarafından üretilen 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemine sahip. Sistem toplamda 7 metre 118 santimetre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında. NATO standardına uyumlu mühimmat kullanabilen bu silah sistemi, 3 bin metre etkili menzil alanına sahip ve dakikada 6 atış gerçekleştirebiliyor.

Yardımcı Silah Sistemi

Tankın yardımcı silah sistemi olan PMT 76/57T makineli tüfek de MKE mühendislerinin imzasını taşıyor. 57T ibaresi, Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen konulmuş. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor ve yüksek isabet oranıyla öne çıkıyor.

Mühimmat Kapasitesi

Altay Tankı, 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip ve MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile harp sahasındaki hedefleri etkili bir şekilde vurabiliyor. Bu sistem, hem üretim hem de teknik destek süreçleri açısından tamamen yerli imkanlarla yönetiliyor.

ALTAY TANKI NEREDE ÜRETİLİYOR?

Altay Tankı'nın üretimi, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin kapasitesini şu şekilde açıkladı: "Bu tesiste bin 500 aşkın personelimiz görev yapacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda 8 adet Altay Tankı ve 10 adet Altuğ imal edilecek."

Tesiste her ay düzenli olarak 8 Altay Tankı üretilecek ve böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri güçlenecek. Tesis, sadece tank üretimiyle sınırlı kalmayıp Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedefini de destekliyor. Erdoğan, ambargolara rağmen kritik malzemelerde dışa bağımlılığın azaltılacağını vurguladı: "Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay Tankı'nda hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamalara geldiysek bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz."

ALTAY TANKI'NIN FİYATI NE KADAR?

Altay Tankı'nın satış fiyatı ve maliyetine dair resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı. Ancak Türkiye'nin milli savunma projelerinde maliyet ve fiyat politikalarının, tamamen yerli üretim ve teknolojiye dayalı olarak belirlendiği biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay Tankı Teslimat Töreni'nde savunma sanayine dair önemli mesajlar verdi:

"Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecan ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayiimizin gelişmesi ve güçlenmesi için canla başla çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum."

"HER AY 8 ALTAY TANKI ÜRETİLECEK"

"Tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla yürüyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz."

"Yeni bir jeopolitik sistem kurulmakta. Sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyen güçlerin küresel sistemi domine ettiği düzende ciddi kırılmalar yaşanmaktadır."

"Günümüzde onurlu şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi taktirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz."

"Savunma sanayiinde son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Şu anda silahlarını üreten bir Türkiye var. Yüzde 20'yi bile üretemiyorduk şimdi yüzde 80'i yakaladık. Yalnızca takip eden değil takip edilen bir devletiz."

ALTAY TANKI'NIN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Altay Tankı'nın Türkiye'nin muharebe gücünü artıracağını ve savunma sanayisinin etkinliği sayesinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada rol model konumunda olduğunu vurguladı. Altay Tankı, yalnızca askeri bir araç değil; aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii vizyonunun somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.