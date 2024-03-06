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Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?

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Alperen Şengün nasıl rekor kırdı? Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Houston Rockets forması giyen genç basketbolcu Alperen Şengün, NBA'deki son maçında rekor bir performans sergileyerek Spurs karşısında damga vurdu. Şengün'ün bu başarısı, Türk basketbol tarihinde NBA'de önemli bir kilometre taşı oldu.

Nba'de boy gösteren milli basketbolcumuz Alperen Şengün, unutulmaz bir gece yaşadı ve tarihi bir performansa imza attı. Houston Rockets formasıyla sahaya çıkan Alperen, San Antonio Spurs karşısında adeta rekorlar kırdı. Geceye damga vuran performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcu, NBA tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. İşte detaylar…

ALPEREN ŞENGÜN REKORU NASIL KIRDI?

Alperen Şengün, NBA'deki Houston Rockets formasıyla unutulmaz bir geceye imza attı ve tarihi bir performans sergiledi. San Antonio Spurs karşısında 114-101'lik galibiyette büyük rol oynayan Alperen, istatistikleriyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Kendisini izleyenleri şaşırtan Alperen, bir gecede birçok rekoru kırdı ve NBA tarihine geçen bir performans sergiledi.

Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN SAYILARI

Maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Alperen Şengün, sayı ve top çalma kategorilerinde kariyer rekorunu da kırdı. Ayrıca, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu unvanını da elde etti.

Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?

Alperen Şengün'ün attığı 45 sayıyla NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını da elde ettiği belirtiliyor. Bu rekor öncesinde 43 sayıyla Mehmet Okur'a aitti. Alperen Şengün'ün bu olağanüstü performansı, Türk basketbolseverlerin ve NBA izleyicilerinin büyük takdirini kazandı.

Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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