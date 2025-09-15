Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Alperen Şengün Türkiye'de hangi takımlarda oynadı?

Basketbol dünyasında Türkiye'den çıkan nadir yeteneklerden biri olan Alperen Şengün, hem Avrupa'da hem de NBA'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, milli takımın guru Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Alperen Şengün hangi takımlarda oynadı, Türkiye'de hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 doğumlu, genç ve yetenekli bir Türk profesyonel basketbolcudur. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine çeken Şengün, özellikle 2020-2021 sezonunda gösterdiği olağanüstü performansla ligde En Değerli Oyuncu (MVP) seçilmiştir. Bu başarı, onun NBA takımları tarafından keşfedilmesini sağlamış ve kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır.

Boyu 2.11 metre olan Alperen, oyun zekâsı, pas yeteneği ve pota altındaki etkinliği ile kısa sürede Türkiye'nin en önemli basketbol yeteneklerinden biri haline gelmiştir. Özellikle ribaund konusundaki başarısı ve saha görüşü, onu sadece bir uzun oyuncu değil, aynı zamanda çok yönlü bir oyun kurucu olarak da ön plana çıkarmaktadır.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇ YAŞINDA?

Alperen Şengün, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz çok genç olmasına rağmen hem Türkiye'de hem de NBA'de önemli bir oyuncu olarak kabul edilmektedir. Genç yaşta kazandığı tecrübe ve olgunluk, onun kısa sürede basketbol kariyerinde üst seviyelere çıkmasının temel nedenlerindendir.

ALPEREN ŞENGÜN EVLİ Mİ?

Alperen Şengün hakkında merak edilen kişisel konulardan biri de evli olup olmadığıdır. Şu anda genç yaşında olan başarılı basketbolcu, özel hayatını medyadan ve sosyal medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir. Bilinen resmi bir evlilik durumu ya da kamuya açıklanmış bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kariyerine odaklanan Alperen, henüz özel hayatıyla gündeme gelmemiştir.

ALPEREN ŞENGÜN NERELİ?

Alperen Şengün, Türkiye'nin Bursa ilinde doğmuştur. Bursa, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olmakla birlikte spor alanında da önemli sporcuların çıktığı bir bölgedir. Alperen'in memleketi Bursa, onun sporcu kimliğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Hem altyapı hem de profesyonel anlamda gelişimini Bursa'da başlatmıştır.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Profesyonel kariyerine Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta başlayan Alperen Şengün, 2021 yılında NBA'e transfer olarak Houston Rockets forması giymeye başladı. Houston Rockets, genç yetenekleri geliştirmeye önem veren bir takım olarak Alperen'in oyununu NBA seviyesine taşımakta önemli rol oynamaktadır.

NBA'de özellikle 2022-2023 sezonunda sergilediği performansla takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmiştir. Houston Rockets kariyeri boyunca hem pota altındaki etkinliği hem de oyun kurma becerileri ile dikkat çekmektedir.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMLI?

Alperen Şengün, kariyerinin ilk profesyonel döneminde Beşiktaş forması giymiştir. Ancak NBA kariyerinde Houston Rockets ile sahne almaktadır. Hem Türkiye'de hem de NBA'de oynadığı takımlar, onun çok yönlü gelişimini göstermektedir.

Ayrıca taraftarları arasında Beşiktaş'a olan bağlılığı ve NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

ALPEREN ŞENGÜN TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Türkiye Basketbol Süper Ligi kariyerinde Alperen Şengün, Beşiktaş formasıyla dikkat çekmiştir. 2020-2021 sezonunda gösterdiği olağanüstü performansla ligde MVP ödülünü kazanarak adından söz ettirmiştir. Beşiktaş, Alperen'in basketbol kariyerinin ilk profesyonel durağı olarak hem onun gelişiminde hem de ülke basketboluna katkısında önemli bir rol oynamıştır.

Alperen, Beşiktaş'tan önce altyapı seviyesinde Türkiye'nin çeşitli genç takımlarında yer aldı ancak profesyonel kariyerinde resmi olarak sadece Beşiktaş forması giymiştir.