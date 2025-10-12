Türk spor medyasının yakından tanıdığı bir isim, Fenerbahçe'nin iletişim kalesinde sessiz ama etkili bir rol üstlenmişti. Alper Yemeniciler… Onun adı çoğu zaman ekran arkasında geçse de, kriz anlarında doğru kelimeleri bulmak, taraftarı bilgilendirmek ve kulübün itibarını yönetmek gibi hayati görevlerin perde arkasındaki ismiydi. Ancak 2025 yılı Ekim ayında Fenerbahçe'den gelen kısa bir açıklama, spor kamuoyunu şaşkına çevirdi: Alper Yemeniciler kimdir? Alper Yemeniciler Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Ayrılığa dair detaylar haberimizde...

ALPER YEMENİCİLER KİMDİR?

Alper Yemeniciler, 30 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. İstanbul'da doğup büyüyen Yemeniciler, hem eğitim hem de profesyonel yaşamını büyük ölçüde bu şehirde sürdürmüştür.

Yeditepe Üniversitesi'nde iletişim eğitimi alan Yemeniciler, medya sektörüne erken yaşlarda adım atmış, özellikle spor yayıncılığı alanında adını duyurmuştur. Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşlarında, özellikle spor muhabirliği ve editörlük görevlerinde bulunmuş; dijital medya ve kriz iletişimi konularında da uzmanlaşmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Yemeniciler, sosyal medyada ailesiyle ilgili zaman zaman samimi paylaşımlar yapmasıyla da tanınır. Onun profesyonel dünyadaki öne çıkan özellikleri arasında sakinliği, stratejik düşünme yeteneği ve kriz anlarında soğukkanlı hareket etme becerisi bulunur. Bu özellikleri, özellikle canlı yayınlarda ve kulüp içi yoğun gündemli dönemlerde güçlü bir iletişim yürütmesini sağlamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yürüttüğü "Futbol İletişim Koordinatörlüğü" görevi, onun medya kökenli kimliğini doğrudan spor camiasına entegre ettiği önemli bir dönem olarak öne çıkar. Bu görev süresince kulübün medya stratejilerinin belirlenmesi, kamuoyu iletişimi, sosyal medya yönetimi ve içerik planlaması gibi birçok alanda aktif rol almıştır.

ALPER YEMENİCİLER FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Ekim 2025 tarihinde resmi bir açıklama yaparak, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada herhangi bir gerekçe belirtilmeden, sadece teşekkür mesajı yer aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu kısa açıklama, profesyonel ayrılıklarda sıkça görülen bir üsluba sahip olup, Yemeniciler'in görevine neden son verildiği ya da kendi isteğiyle mi ayrıldığı sorularını yanıtsız bırakmıştır.