Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemi Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu. Birçok kişi Alper Ulusoy'un kim olduğunu merak ediyor. Orta hakemlik ve VAR hakemliği yapan Alper Ulusoy'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?

ALPER ULUSOY HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Alper Ulusoy'un açıklamasında, "Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla" ifadeleri yer aldı.

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı.

ALPER ULUSOY HAYATI VE KARİYERİ

Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemi Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Orta hakemlikten sonra VAR hakemliği görevini yürüten Ulusoy, dün itibarıyla hakemlikle ilişkisini tamamen kestiğini açıkladı.

Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapıyordu. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.