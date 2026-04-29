Alper Kınar’dan Fenerbahçe yorumu: Tedesco kararı doğru

Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yaşanan ayrılık sürecini değerlendirerek teknik direktör tercihi ve kulüp yönetimine ilişkin önemli yorumlarda bulundu. Kınar’ın açıklamaları, sarı-lacivertli camiada yaşanan gelişmelere ışık tuttu.

TEDESCO KARARI VE TEKNİK DİREKTÖR PERFORMANSI TARTIŞILDI

Kınar, Tedesco’nun performansını değerlendirirken, “İsmail Kartal, Tedesco’dan daha başarılıydı” ifadelerini kullandı. Tedesco’nun kritik maçları sonuçlandırmakta zorlandığını belirten Kınar, “Tedesco, finalleri bitirebilen bir hoca değil” sözleriyle teknik direktörün en büyük eksikliğine dikkat çekti. Fenerbahçe’nin bu doğrultuda aldığı ayrılık kararının doğru olduğunu da vurguladı.

CAMİA VE YÖNETİM ÜZERİNE ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Fenerbahçe camiasının beklentilerine de değinen Kınar, “Aziz Yıldırım, camianın tribünlerden yükselen sesi” diyerek kulüp içindeki dinamiklere işaret etti. Yönetimsel açıdan da değerlendirmelerde bulunan Kınar, “Sadettin Saran, Fenerbahçe’de çıtayı yükseltemedi” ifadeleriyle dikkat çekti. Kınar’ın yorumları, sarı-lacivertli kulüpteki mevcut tabloya yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.