ALPER GEZERAVCI CANLI: Alper Gezeravcı dönüşü canlı izleniyor mu? Alper Gezeravcı uzaydan dönüşü nerede yayınlanacak?

Alper Gezeravcı dönüşü canlı izleniyor mu? Sorusu, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 14 günün tamamlanması nedeniyle araştırma konusu oluyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüşünü birçok kişi canlı olarak izlemek istiyor ve bu nedenle araştırma konusu oluyor. Peki, Alper Gezeravcı dönüşü canlı izleniyor mu? Alper Gezeravcı uzaydan dönüşü nerede, hangi kanalda yayınlanacak?

ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞÜ CANLI İZLENİYOR MU?

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 2 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor. Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek ve dönüşü canlı olarak yayınlanması öngörülmektedir. Buna göre yapılacak canlı yayın dahilinde Alper Gezeravcı dönüşü canlı izlenebilir.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Gezeravcı, istasyonda kaldığı süre boyunca 13 farklı deney gerçekleştirdi. Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek olan Gezeravcı'nın inmesi ABD'de Orlando açıklarında bekleniyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye saati ile 17:50'de ayrılacağı duyuruldu.

Türk astronot Alper Gezeravcı

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN DÖNÜŞÜ NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ancak, Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının dönüş yolculuğuna dair canlı yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Bakanlık veya NASA'dan gelecek canlı yayın bilgileri, haber kaynaklarımızda yer alacak. Gezeravcı, uzayda geçireceği 14 gün boyunca TUA ve TÜBİTAK Uzay Komisyonu tarafından belirlenen 13 önemli deneyi başlattı. Bu deneyler, kanserden bağışıklık hücrelerine ve alglerden propolise kadar geniş bir konu yelpazesini kapsayarak bilimsel literatüre katkı sağlayacak.

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