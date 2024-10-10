Aliağa Futbol Pazarspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa Futbol Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Futbol Pazarspor maçı hangi kanalda? Aliağa Futbol Pazarspor maçı öncesi Aliağa Futbol Pazarspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. TFF 3. Lig'in önemli mücadelelerinden Aliağa Futbol Pazarspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Aliağa Futbol Pazarspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Aliağa Futbol Pazarspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Aliağa Futbol Pazarspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ALİAĞA FUTBOL PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aliağa Futbol Pazarspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

ALİAĞA FUTBOL PAZARSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Aliağa Futbol Pazarspor maçı, 13 Ekim Pazar günü oynanacak.

Aliağa Futbol Pazarspor maçı, saat 14:00'te başlayacak.

ALİAĞA FUTBOL PAZARSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Aliağa Futbol Pazarspor maçı henüz başlamadı.

ALİAĞA FUTBOL PAZARSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aliağa Futbol Pazarspor maçı, ev sahibi takım sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.