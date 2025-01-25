Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor-Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı şifresiz mi? Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-01-2025 ALANYASPOR VS RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Rams Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı, 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Rams Başakşehir maçı, saat 16:00 başlayacak.

ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Rams Başakşehir, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Antalya'da, Gain Park Stadyumu'nda oynanacak.