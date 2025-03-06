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Alanyaspor Galatasaray Muhtemel 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu!

Alanyaspor Galatasaray Muhtemel 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile devam etti. Alanyaspor Galatasaray Muhtemel 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu!

Kasımpaşa ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının muhtemel 11'leri merak ediliyor. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oluyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için bilgileri araştırıyor. İşte, Alanyaspor Galatasaray Muhtemel 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu!

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray. Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

beIN SPORTS 1'de yayınlanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Dün Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.

Alanyaspor Galatasaray Muhtemel 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu!

Galatasaray Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Alanyaspor Galatasaray Muhtemel 11'ler! Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu!

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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