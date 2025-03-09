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Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor Galatasaray maçı1-0 Antalya üstünlüğü ile devam ediyor

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor : Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf,Sporar, Lezama.

Galatasaray 11':

Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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