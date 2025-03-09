Alanyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Alanyaspor Galatasaray maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Alanyaspor Galatasaray maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Alanyaspor Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Alanyaspor Galatasaray maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ALANYASPOR GALATASARAYMAÇI KAÇ KAÇ?

Alanyaspor Galatasaray maçı henüz sona ermedi.

ALANYASPOR GALATASARAYMAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç özetini beİN platformlarından izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?



Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf,Sporar, Lezama.



Galatasaray 11'i: