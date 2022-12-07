Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Alanyaspor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?