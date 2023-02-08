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Al Ahly-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman?

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Al Ahly-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Al Ahly ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly- Real Madrid maçı heyecanla bekleniyor. Al Ahly-Real Madrid maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Al Ahly-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar…

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Real Madrid maçı hangi kanalda? Al Ahly ile Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly - Real Madrid maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Al Ahly Real Madrid maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Al Ahly-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Al Ahly-Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

Al Ahly ve Real Madrid maçı Rabat'da, Stade Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanacak.

Al Ahly ile Real Madrid arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı CBC Sport ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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