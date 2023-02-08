FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Al Ahly ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly- Real Madrid maçı heyecanla bekleniyor. Al Ahly-Real Madrid maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Al Ahly-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar…

Real Madrid ve Atletico Madrid, depremle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Real Madrid maçı hangi kanalda? Al Ahly ile Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly - Real Madrid maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Al Ahly Real Madrid maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Al Ahly-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Real Madrid maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ahly-Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ahly ve Real Madrid maçı Rabat'da, Stade Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanacak.

AL AHLY VE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahly ile Real Madrid arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı CBC Sport ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.