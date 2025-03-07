Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik kimin, sahibi kim? Yavuz Akçadağ kimdir?

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın işletme hakkını, açık artırma ile yapılan ihale sonucu 20 milyar TL ile en yüksek teklifi veren Akçadağ Enerji Madencilik A.Ş. aldı.

AKÇADAĞ GRUP HAKKINDA

Akçadağ Grup olarak taahhüt sektöründe 1930 yılından bu yana faaliyet gösteriyor, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi ve çalışma sahamıza kattığımız yeniliklerle yolumuza devam ediyoruz. Tecrübe ve kararlılığımız ile sizlere daha iyi hizmet vermek için sürekli çalışıyor, 7500'i aşkın çalışanımızla yeni başarılara imzamızı atarak istikrarlı büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. Geçmişten bugüne;

Ham petrol kuyuları, tesis ve depolama, telekomünikasyon, içme suyu isale hatları, kara yolu, demir yolu, içme suyu şebekeleri, barajlar, göletler, konut projeleri, içme suyu deposu, balıkçı barınağı, akaryakıt, otomotiv ile tüm alt yapı ve üst yapı alanlarında faaliyetlerimize devam ediyoruz.

YAVUZ AKÇADAĞ KİMDİR?

Yavuz Akçadağ, Akçadağ Grubun kurucusu ve sahibidir. Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Akçadağ, inşaat, enerji ve madencilik sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınmaktadır. Vizyoner liderliği ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, grubun Türkiye'de ve uluslararası arenada önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır.

Yavuz Akçadağ, sadece ticari başarıya odaklanan bir iş insanı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk projelerine de büyük önem veren bir liderdir. Eğitim, sağlık ve çevre alanlarında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır. Bu projeler, onun toplumsal kalkınmaya verdiği değeri göstermektedir.