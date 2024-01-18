AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ GAZİANTEP ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Gaziantep adayı Fatma Şahin oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı Fatma Şahin olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA ŞAHİN BİLDEN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. Mustafa Kıymık ve Perihan Kıymık'ın kızları olarak dünyaya gelmiştir. İki kız bir erkek kardeşin en büyüğüdür.

İlköğrenimini İstiklal İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Meslek hayatına hemen atılarak özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalışmıştır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Fatma Şahin, siyasi kariyerine 2001 yılında AK Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olarak başlamış, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22., 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuş, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. TBMM'de Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ile AB Uyum Komisyonu'nda görev almış, ayrıca Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda görev yapmıştır.

6 Temmuz 2011 tarihinde açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmış, bu görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %54,7 oy oranıyla seçilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olmuştur. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.