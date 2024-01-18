Üye Girişi
Haberler

AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

Güncelleme:
Abone Ol

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Gaziantep adayı belli oldu. Peki, AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ GAZİANTEP ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Gaziantep adayı Fatma Şahin oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Gaziantep Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı Fatma Şahin olmuştur.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FATMA ŞAHİN BİLDEN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. Mustafa Kıymık ve Perihan Kıymık'ın kızları olarak dünyaya gelmiştir. İki kız bir erkek kardeşin en büyüğüdür.

İlköğrenimini İstiklal İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Meslek hayatına hemen atılarak özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalışmıştır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Fatma Şahin, siyasi kariyerine 2001 yılında AK Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olarak başlamış, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22., 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuş, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. TBMM'de Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ile AB Uyum Komisyonu'nda görev almış, ayrıca Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda görev yapmıştır.

6 Temmuz 2011 tarihinde açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmış, bu görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %54,7 oy oranıyla seçilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olmuştur. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Fatma Şahin Gündem Politika Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti DİYARBAKIR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti DİYARBAKIR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ÇORUM adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ÇORUM Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti BURDUR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BURDUR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti BOLU adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti BOLU Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AMASYA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AMASYA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AKSARAY adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AKSARAY Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AĞRI adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AĞRI Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti AFYONKARAHİSAR adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AFYONKARAHİSAR Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADIYAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADIYAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne? Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli? Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title