AJet bilet kampanyası! AJet bilet kampanyası başladı mı?

Yolcuların heyecanla beklediği AJet bilet kampanyası, hem fiyat avantajı hem de destinasyon çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı tüm yurt dışı uçuşlarında geçerli olan kampanya kapsamında bilet fiyatları yalnızca 9 Euro + vergilerden başlıyor. "AJet bilet kampanyası başladı mı?" sorusunun cevabı net: Evet, kampanya aktif ve satışlar devam ediyor. Peki, AJet bilet kampanyası başladı mı?

AJET BİLET KAMPANYASI BAŞLADI MI?

Biletleme Tarihleri: 17 – 19 Temmuz 2025

Uçuş Tarihleri: 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026

AJET BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 17 Temmuz 2025 10:00'da satışa sunulacaktır.

Kampanya ücretleri 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları (KKTC, Şam, Cidde, Medine, Kuveyt ve Bahreyn hariç) kapsamaktadır.

Kampanya boyunca yalnızca AJet Mobil ve ajet.com'dan satın alacağınız biletlerde tüm koltuk seçimlerinde geçerli %50 indirim uygulanacaktır.

Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir. Fiyatları daha detaylı görmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanya 250.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir.

Kampanya yalnızca ajet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

8 kg ücretsiz kabin bagajınızla dilediğiniz eşyayı yanınıza alabilir,

AJet Mobil ve ajet.com'a özel %50 indirimli koltuk seçimiyle uçuşunuzu daha da konforlu hale getirebilirsiniz.

AJet, sizi Avrupa'nın romantik şehirlerinden Orta Doğu'nun modern dokusuna, Akdeniz'in sıcak sahillerinden Balkanlar'ın tarih kokan sokaklarına uzanan ilham verici bir yolculuğa davet ediyor.