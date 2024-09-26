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Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Ajax Beşiktaş maçı 4-0'lık Ajax üstünlüğüyle sona erdi.

Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Ajax Beşiktaş maçını TRT 1'den ve TRT Tabii'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

AJACX BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ajax Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax Beşiktaş maçı Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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