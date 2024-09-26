Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ajax BJK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Ajax Beşiktaş hangi kanalda? Ajax Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ajax Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Ajax Beşiktaş hangi kanalda? İşte Ajax BJK UEFA maçı yayın bilgisi haberimizde!

AJAX BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Ajax Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ajax Beşiktaş maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax Beşiktaş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

AJAX BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ajax Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu:

Beşiktaş'ın 11i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

Ajax'ın 11'i: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ajax Beşiktaş maçı, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.