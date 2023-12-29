Aile Destek Paketi yılbaşından önce mi yatacak? Sorusu, yıl sonuna gelinmesi nedeniyle gündemde yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aralık ayının sonlarına doğru tekrar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına destek ödemeleri yatırılmaktadır. Peki, Aile Destek Paketi yılbaşından önce mi yatacak? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

AİLE DESTEK PAKETİ YILBAŞINDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti. Göktaş, yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağlandığını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı. Aile Destek Programında ödemeleriyle ilgili konuşan Bakan Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Buna göre Aile Destek Programı aralık ayı ödemeleri yılbaşından önce gerçekleştirildi.

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Gelir miktarına bağlı olarak ödeme tutarları şu şekildedir:

450 TL ve altı olanlar 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak.