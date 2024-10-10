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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet!
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2024 EKİM AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Aile destek ödemesi ne kadar, nereden bakılır? Aile destek ödemesi Ekim ne zaman hesaba yatacak? Aile Destek Programı kapsamında her ay hak sahiplerine belirlenen tutarda destek ödemesi yapılıyor. Aile destek ödemesini alan vatandaşlar merakla Ekim ayının ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki Aile destek ödemesi ne zaman yatar?

Aile destek ödemeleri Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet! 2024 Ekim ayı Aile destek ödemesi hesaba yattı mı, yatacak mı? Normal şartlarda Temmuz ayında sona ermesi planlanan Aile destek ödemeleri, sene sonuna kadar uzatıldı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ekim ayı ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte Ekim ayı Aile destek ödemesi hakkında merak edilenler haberimizde…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EKİM 2024

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim 2024) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemelerin zamanında yapılması, ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerine her ay 850 ile 1250-TL arasında en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. E-devlet üzerinden başvuruları olumlu olan hak sahiplerine ödemeler düzenli olarak her ay gerçekleştiriliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA E-DEVLET

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediği e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLA

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet!

Betül Cirit
Betül Cirit
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