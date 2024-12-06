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Ahmet Köse istifa mı etti?

Ahmet Köse istifa mı etti?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, istifa ettiğini duyurdu. Ahmet Köse'nin istifa sebepleri ve detaylar merak konusu oldu. Peki, Ahmet Köse istifa mı etti? Ahmet Köse TFF'den neden istifa etti? İşte detaylar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Ahmet Köse'nin istifası, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan yönetim anlayışı ve federasyon politikalarına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Köse'nin açıklamalarındaki çarpıcı ifadeler, istifasının perde arkasında yatan nedenlerin anlaşılmasına ışık tutuyor. Peki, Ahmet Köse istifa mı etti? Ahmet Köse TFF'den neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

AHMET KÖSE İSTİFA MI ETTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün canlı yayında konuşurken Galatasaray'dan TFF Başkanı için istifa çağrısı paylaşımı yapıldı. Canlı yayın sırasında Galatasaray'ın TFF Başkanı'nı istifaya davet etmesi üzerine Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü başkanısın, ben bugün TFF başkanıyım, ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım, siz de Galatasaray başkanlığından ayrılacaksınız. Bunun bedeli çok ağır olur" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerinin ardından TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kose istifa ettiğini duyurdu.

Ahmet Köse istifa mı etti? Ahmet Köse TFF'den neden istifa etti?

AHMET KÖSE KİMDİR?

Ahmet Köse, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu'nda üye olarak görev yapan iş adamlarından biridir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bilişim ve yazılım alanında faaliyet göstermiş bir kariyere sahiptir. 2024 yılında İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında yenilenen TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer almıştır. Kurulda, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlık yaparken Ahmet Köse'nin yanı sıra kamu yönetimi ve spor dünyasından tanınmış birçok isim bulunmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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