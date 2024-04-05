Spor gündemine dair çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ahmet Ercanlar hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!

AHMET ERCANLAR KİMDİR?

Ahmet Ercanlar, gazeteci ve yazardır. 1977 senesinde Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açtı. Linkedin'deki profilinde bulunan bilgilere göre Ercanlar, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

1997 senesinde Fanatik Gaze­tesi'nde stajyer olarak başladığı mesleğinde Cine5, Star TV, Cnntürk, Habertürk, Skytürk ve Kanal 24 TV'lerinde çalış­tı. 2010 yılı Ocak ayında Hürriyet Gazetesinde çalışmaya başladı, Mart 2019'da ise buradaki Fenerbahçe muhabirliği görevinden ayrılmıştır. Daha sonra Asist Analiz'de bir süre çalıştıktan sonra buradan ayrılmış, Kasım 2019'da YouTube üzerinden yayın yapan Sansürsüz Futbol'u kurmuştur. Burada Fenerbahçeli muhabirlerle çalışmaktadır. Haber Global ekranlarında yayına giren Onur Tuğrul'un sunduğu Kontra programında da yorumculuk yapmıştır. Şu anda TGRT Haber'de yayına giren Stüdyo Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

Yazar da olan 44 yaşındaki Ahmet Ercanlar'ın Bana Fenerbahçe'yi Anlat ve Ali isminde iki kitabı bulunmaktadır.