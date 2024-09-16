Ahmet Çakır öldü mü, neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır ne zaman öldü?

Ahmet Çakır neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır, 2022 yılında geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi süreci devam ediyordu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çakır'ın vefat haberi, sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Ahmet Çakır öldü mü, neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır ne zaman öldü? Detaylar haberimizdedir…

AHMET ÇAKIR ÖLDÜ MÜ?

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci Ahmet Çakır, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çakır'ın vefatını, "Mesleğimizin değerli isimlerinden, spor yazarı ve üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Cenaze detayları kısa süre içinde paylaşılacaktır. Allah rahmet eylesin" şeklinde bir açıklamayla duyurdu.

Ahmet Çakır, 2022 yılında geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi görmeye devam ediyordu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmiş ve sosyal medya hesabından, "Ahmet Çakır, önceki TSYD seçimlerinde rakibimdi. Centilmenliğinden hiç ödün vermedi, rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsızlığı nedeniyle evinde ziyaret ettim. Kendisine şifa diliyorum" mesajını paylaşmıştı.

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