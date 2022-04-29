Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri! Tirat albümü Ahiyan Yalancılar sözleri nedir?

Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri nedir, Tirat albümü Ahiyan Yalancılar sözleri nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ahiyan, yeni şarkısı Yalancılar adlı parçayı, sevenleriyle buluşturdu. Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri nelerdir?

AHİYAN YALANCILAR ŞARKI SÖZLERİ

Yap quick defance

By differentz Spide

Ruhlar elimde battle squade level stopnon devils

Rapin başka iş yok kalbin fişi yok

En pahalın canı da bir para gibi harcanır

High frekans

Çay drinkn's

Drag mission's

Ne havalı bok

Gerçek batıda trap

Bana var sana yok mudur abilerine sırat

Büyüklük bir buz dağıdır onu eriten çıra

Size de dedirtir yağ biberine kral

Sade para olamaz sana bunu yaptıran

Söz davasıdır

Hüvel has idir

Kalp manasıdır

Düvel pas idir

İnsan put eder

Yer elmasını

Arzum bir yalanın

Yok olmasıdır

Eski classical

Cümbüş stresstical

Ahi the best defoult

Şahe basical

A yar a yar

Arzum bir yalanın yok olmasıdır

Yalancı yalancılar ya

İçini dışına söyler

Bizi nasıl yok eder bu sancı

Dostlarım bir yabancı yabancılar

Nasıl uyuyorsun öyle

Haydi rüyaları söyle…

Söz: Ahiyan

Beste: Ahiyan

Düzenleme: Osmancello

Mix / Master: Jagerstereo

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