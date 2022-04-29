Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri! Tirat albümü Ahiyan Yalancılar sözleri nedir?
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Ahiyan, yeni parçasını Tirat albümü altında paylaştı. "Yalancıları"ı sevenleriyle paylaşan Ahiyan kısa sürede binlerce beğeni topladı. iTunes, Youtube, Spotify, Deezer gibi platformlarda da paylaşılan Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri nelerdir? İşte, Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri!
Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri nedir, Tirat albümü Ahiyan Yalancılar sözleri nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ahiyan, yeni şarkısı Yalancılar adlı parçayı, sevenleriyle buluşturdu. Ahiyan Yalancılar şarkı sözleri nelerdir?
AHİYAN YALANCILAR ŞARKI SÖZLERİ
Yap quick defance
By differentz Spide
Ruhlar elimde battle squade level stopnon devils
Rapin başka iş yok kalbin fişi yok
En pahalın canı da bir para gibi harcanır
High frekans
Çay drinkn's
Drag mission's
Ne havalı bok
Gerçek batıda trap
Bana var sana yok mudur abilerine sırat
Büyüklük bir buz dağıdır onu eriten çıra
Size de dedirtir yağ biberine kral
Sade para olamaz sana bunu yaptıran
Söz davasıdır
Hüvel has idir
Kalp manasıdır
Düvel pas idir
İnsan put eder
Yer elmasını
Arzum bir yalanın
Yok olmasıdır
Eski classical
Cümbüş stresstical
Ahi the best defoult
Şahe basical
A yar a yar
Arzum bir yalanın yok olmasıdır
Yalancı yalancılar ya
İçini dışına söyler
Bizi nasıl yok eder bu sancı
Dostlarım bir yabancı yabancılar
Nasıl uyuyorsun öyle
Haydi rüyaları söyle…
- Söz: Ahiyan
- Beste: Ahiyan
- Düzenleme: Osmancello
- Mix / Master: Jagerstereo