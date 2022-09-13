Tarihi bir kavram olan 'ahiliğin' ne anlama geldiği merak ediliyor. Öte yandan tarihi bir öneme sahip olan ahilik kavramı, her yıl 'Ahilik Kültür Haftası' olarak kutlanıyor. Peki, Ahilik Haftası ne zaman 2022? Ahilik ne demek? Ahilik'in TDK anlamı nedir?

Günümüzün esnaf odalarının başlangıç teşkilatı olarak kabul edilen Ahilik'in anlamı merak konusu oldu. Peki, Ahilik Haftası ne zaman 2022? Ahilik ne demek? Ahilik'in TDK anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHİLİK NE DEMEK? AHİLİK'İN TDK ANLAMI NEDİR?

Günümüzün esnaf odalarının başlangıç teşkilatı olarak kabul edilen Ahilik'in anlamı merak konusu oldu. Ahilik 13. ve 20. yüzyılları arasında esnaf ve zanaatçı meslek gruplarının yer aldığı meslek gruplarına verilen bir addır.

AHİLİK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ahilik, Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah'in önerisi üzerine Anadolu Selçuklu Devleti'nin zanaatçı ve esnaf birliklerine destek vermesi sürecini takiben Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma derneğidir.

Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yerleşim gösteren Müslüman ve Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek gruplarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.

Aynı zamanda bu birliğin kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzde bulunan esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin öğretildiği sosyo-ekonomik düzeni temsil etmektedir.

AHİLİK NE DEMEK TDK?

Cömertlik, eski Türk törelerinin kökünden gelen ve Anadolu'da büyük bir ilerleme kaydeden zanaatçı, esnaf, çiftçi gibi meslek dalları ile ilgilenen ocak olarak tanımlanır.

AHİLİK HAFTASI NE ZAMAN 2022?

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Ahilik Kutlamaları için Merkez Yürütme Kurulu Toplantısında gününe karar verildi. Bu kapsamda Ahilik Haftası Kutlamalarının tarihi 13-19 Eylül 2022 olarak belirlendi.