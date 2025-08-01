2025 yılı itibarıyla kira artışlarında üst sınır olarak 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınıyor. Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı da TÜİK'in veri takvimine göre şekilleniyor. Vatandaşlar, Ağustos ayı kira artış oranının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Ağustos ayı KİRA ARTIŞ oranı belli oldu mu?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Ağustos 2025 kira artışı için geçerli olacak oran, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü TÜİK tarafından duyurulacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı kira zam oranı, Temmuz ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşmakta. Bu kapsamda Temmuz 2025 enflasyon oranı, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da kamuoyuna açıklanacak.

Ev sahibi kiracı ilişkilerinde en fazla yapılabilecek zam oranı, Borçlar Kanunu'na göre TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Ağustos 2025 kira artış oranı da bu yasal çerçevede belirlenecek.

Temmuz ayında geçerli olan oran yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayında bu oranın değişip değişmeyeceği, TÜİK'in Temmuz enflasyonuna bağlı olacak.