Ağustos ayı enflasyon verileri 2025: Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği göstergelerden biri olan enflasyon oranı, 2025 yılı Ağustos ayı verileriyle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. Piyasaların merakla beklediği açıklama, TÜİK'in 3 Eylül 2025 tarihli duyurusu ile resmiyet kazandı. Peki, 2025 Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç?

Türkiye ekonomisinin dinamikleri, Ağustos 2025 enflasyon oranıyla yeniden şekillendi. TÜİK tarafından 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE):

Aylık artış: %2,04

Yıllık enflasyon: %32,95

Bu veriler, piyasalarda yoğun merakla beklenen sorulara nihai ve resmi yanıt oldu. Ekonomi piyasasının belirsiz bekleyişleri, TÜİK'in resmî duyurusu ile netleşti.

Enflasyon oranı, günlük yaşamı doğrudan etkileyen birçok dinamikte belirleyici oluyor. Öne çıkan başlıklar:

Kira artış oranları: Bu oran, kiracılarla ev sahipleri arasındaki sözleşmelerde üst sınırı belirliyor.

Zam değerlendirmeleri: Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon farkı kritik rol oynuyor.

Şirket tahsilatları ve bütçe planlaması gündeminde fiyat artışları, mali stratejilerin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

TÜİK'in verileri, ekonomi aktörlerine ve vatandaşlara net bir çerçeve çizmiş oldu — aylık %2,04 ve yıllık %32,95 gibi oranlarla şimdi, tüm sosyal başlıkların merkezinde "enflasyon" yer alıyor.

TÜİK'in resmi açıklamasıyla Ağustos ayı enflasyon oranları netleşti:

