Ağrı’nın genç raketleri bölge şampiyonu oldu

Gaziantep’te gerçekleştirilen Okul Sporları Minikler ve Küçükler Tenis Bölge Şampiyonası’nda Ağrı’dan katılan sporcular önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada rakiplerini geride bırakan Tutak Esat Demir İlkokulu ile Doğubayazıt 14 Nisan Ortaokulu, bölge şampiyonu olarak Ağrı’ya büyük gurur yaşattı.

AĞRI’NIN RAKETLERİ GAZİANTEP’TE ZİRVEYE ÇIKTI

Bölgedeki güçlü okul takımlarının mücadele ettiği tenis şampiyonasında Ağrılı sporcular performanslarıyla dikkat çekti. Minikler kategorisinde mücadele eden Tutak Esat Demir İlkokulu, oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bölge şampiyonu oldu.

Küçükler kategorisinde ise Doğubayazıt 14 Nisan Ortaokulu, sergilediği başarılı oyunla turnuvayı zirvede tamamladı. İki okulun elde ettiği şampiyonluk, Ağrı spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

“BU BAŞARI AĞRI’NIN SPOR ŞEHRİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ”

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, elde edilen başarıların ardından sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Çelebi, tenis gibi disiplin ve yoğun çalışma gerektiren bir branşta gelen şampiyonlukların çok değerli olduğunu belirtti.

Çelebi açıklamasında, “Gaziantep’te raket sallayan evlatlarımızın elde ettiği bu başarı, Ağrı’nın spor şehri olma yolundaki kararlılığının bir göstergesidir. Tutak ve Doğubayazıt’tan gelerek bölge şampiyonu olan okul takımlarımız bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Bölge şampiyonu olan ekipler, elde ettikleri derecelerle Adana’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Ağrılı sporcular şimdi Türkiye finallerinde başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürecek.

İl Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Şampiyonası öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek, “Şimdi hedef Adana. İnanıyorum ki çocuklarımız aynı azim ve kararlılıkla Türkiye Şampiyonası’ndan da kupayla döneceklerdir” dedi. Çelebi ayrıca sporcuların ailelerini, öğretmenlerini ve antrenörlerini de emeklerinden dolayı kutladı.

Haber: Servet Arslan