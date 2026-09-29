Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yurtlarda gıda ve hijyen denetimi yaptı.

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Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında gıda güvenilirliği ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilerin güvenilir ve hijyenik koşullarda hazırlanan gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yurtlardaki denetimlerini sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının gıda hizmeti verilen bölümleri gıda güvenilirliği ve hijyen yönünden denetlendi.

YURTLARDA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KONTROL EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilere sunulan gıda hizmetlerinde güvenilirlik ve hijyen şartları üzerinde duruldu. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrencinin barındığı yurtlarda gerçekleştirilen kontroller, öğrencilerin sağlıklı koşullarda beslenmesine yönelik denetimlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

HİJYEN ŞARTLARI DENETİMLERİN ODAĞINDA

Denetimlerin bir diğer başlığını hijyen koşulları oluşturdu. Ekipler, öğrenci yurtlarında gıda hizmetlerinin yürütüldüğü alanları gıda güvenilirliği ve hijyen açısından değerlendirdi. Özellikle toplu tüketimin gerçekleştirildiği öğrenci yurtlarında gıda güvenilirliğine yönelik kontroller, olası risklerin önceden belirlenmesi açısından önem taşıyor.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirdiği kontrollerle, öğrenci yurtlarında sunulan gıda hizmetlerinin güvenilir ve hijyenik şartlarda yürütülmesi amaçlanıyor.2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin barındıkları yurtlarda sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu