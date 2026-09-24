Ağrı'da KÖYDES kapsamında 392 milyon lira ödenekle 65 proje hayata geçirildi

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdaresi Şube Müdürleri katılımıyla KÖYDES ve İl Özel İdaresi Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; köylerin altyapısının güçlendirilmesi, ulaşım ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlar değerlendirildi.KÖYDES Projesi kapsamında ile tahsis edilen 392 milyon liralık ödeneğin tamamı kullanılarak 65 proje hayata geçirildi. Bu kapsamda 42,5 kilometre BSK asfalt, 5,6 kilometre aşınma tabakası, 46 içme suyu projesi, 10 menfez ve 1 kilometre istinat duvarı çalışması gerçekleştirildi.Ağrı İl Özel İdaremiz tarafından ise 4,7 kilometresi Güvenlik Yolu asfaltı olmak üzere toplam 20 kilometre asfalt çalışması tamamlandı. 52 kilometrelik sınır hattındaki yol bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor.

Kurum imkânlarımızla ayrıca 20 sondaj, 25 menfez, 14 içme suyu projesi, 327 bin metrekare parke taşı, 128 bin metrekare bordür ve çeşitli ebatlarda toplam 2.910 metre beton büz döşemesi gerçekleştirildi.Vali Bozkurt "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek önceliklendirilen; ulaşımı kolaylaştıran, içme suyu altyapısını güçlendiren ve kırsalda yaşam kalitesini yükselten yatırımlarımızı ilimizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu