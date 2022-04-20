Adriana Lima hamile mi? Adriana Lima hamilelik göbek kası resimleri!

Önceki gün düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı. Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemezken ünlü ismin karın kası operasyonu yaptırdığı ileri sürüldü.

ADRİANA LİMA HAMİLE Mİ?

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında TikTok hesabından yayınladığı video ile 3. kez anne olacağını duyurdu.

Önceki gün düzenlediği cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang defilesinde sahneye çıktı.Adriana Lima'nın karın şeklini gören sosyal medya kullanıcıları, "20 yıllık ebeyim ilk defa böyle hamile göbeği gördüm" ve "Karın kası operasyonu yaptırdığı çok belli" yorumlarını yaptı.

Haberler.com - Gündem