Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Adnan Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsanevi eski başkanlarından Ali Şen'in oğludur. Uzun yıllardır hem Türkiye'de hem de yurt dışında yürüttüğü inşaat ve gayrimenkul projeleriyle adından söz ettiren Şen, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde sürdürdüğü lüks konut projeleriyle dikkat çekmektedir. Peki, Adnan Şen kimdir? Ali Şen'in oğlu Adnan Şen kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde!

ADNAN ŞEN KİMDİR?

Adnan Şen, kariyerine Türkiye'de başladıktan sonra, 2016 yılında eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile birlikte Los Angeles'a taşındı. Burada kurduğu "Sen Properties" adlı inşaat şirketiyle kısa sürede Beverly Hills ve çevresinde ultra lüks konut projelerine imza attı. Şirketinin imzasını taşıyan villalar, Los Angeles emlak piyasasında "modern mimarinin prestij örnekleri" arasında gösterildi. Sen Properties'in inşa ettiği bazı evler, dünyanın en ünlü emlak programlarında da yer aldı.

2025 yılı itibarıyla Adnan Şen, Amerika'da "Türk emlak kralı" olarak tanınmaktadır. Ancak geçtiğimiz aylarda sağlık durumuyla gündeme gelmiştir. İddiaya göre, Karayipler'in gözde tatil destinasyonlarından biri olan St. Barths Adası'nda yürüttüğü lüks konut projesini denetlediği sırada aniden rahatsızlanmış, beyin kanaması geçirmiştir. Olay sonrası ambulans uçakla Miami'ye sevk edilen Şen, burada acil olarak ameliyata alınmıştır. Operasyonun ardından tedavisine devam edilen Şen'in durumunun stabil olduğu, ancak önümüzdeki dönemde ikinci bir operasyon geçireceği öğrenilmiştir.

ADNAN ŞEN KAÇ YAŞINDA?

Adnan Şen'in doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, çeşitli kaynaklara göre 40'lı yaşlarının sonu ile 50'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir. 2016 yılından bu yana ABD'de yaşayan Şen, son 10 yılda Los Angeles'taki gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir.

ADNAN ŞEN NERELİ?

Adnan Şen, kökleri Kosova'nın Prizren kentine dayanan bir aileye mensuptur. Babası Ali Şen, Yugoslavya dağılmadan önce Prizren'de doğmuş ve genç yaşta Türkiye'ye göç etmiştir. Bu nedenle Adnan Şen, köken olarak Balkan göçmeni bir Türk ailesindendir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye'de geçiren Şen, sonrasında iş yaşamını uluslararası boyuta taşımıştır.

ADNAN ŞEN EŞİ KİM?

Adnan Şen'in eşi, sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Begüm Şen'dir. Begüm Şen, zarafeti ve sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle tanınmaktadır. Çiftin Can adında bir oğulları bulunmaktadır. 2016 yılında Los Angeles'a taşınan aile, burada yeni bir yaşam kurmuştur. Begüm Şen, Amerika'da hem eşiyle birlikte iş yaşamında destek rolü üstlenmiş hem de sosyal etkinliklerde aktif bir figür haline gelmiştir.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Türk spor tarihinin unutulmaz figürlerinden biri olan Ali Şen, yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla değil, aynı zamanda hayat hikâyesiyle de dikkat çekmektedir. 1939 yılında, o dönem Yugoslavya sınırları içinde yer alan Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya gelen Ali Şen, genç yaşında yaşadığı bir olay nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır.

Henüz 17 yaşındayken Yugoslavya'da gördüğü "asker öncesi eğitim" sırasında Tito'ya bağlılık beklenirken verdiği "Benim vatanım Türkiye, beni Atatürk'ün ordusu ilgilendiriyor" yanıtı, hayatının dönüm noktası olmuştur. Bu sözlerin ardından ailesiyle birlikte dört gün içinde tüm mal varlıklarını geride bırakarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlardır.

İstanbul'a yerleşen Ali Şen, genç yaşta çalışmaya başlamış; manavlık, kaynakçılık gibi çeşitli işlerde deneyim kazanmıştır. Hayatındaki zorluklara rağmen girişimci ruhunu kaybetmeyen Şen, iş dünyasında kendi yolunu çizmiş ve kısa sürede yükselmiştir.

Spor camiası ise onu en çok Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı dönemlerinden tanımaktadır. İlk kez 1981-1983 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan Ali Şen, daha sonra 1994-1998 yılları arasında yeniden göreve gelmiş ve Fenerbahçe'nin tarihine damga vurmuştur. Başkanlığı döneminde kulüp hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli atılımlar yapmıştır.

Ali Şen'in özel yaşamında ise, Danimarka kökenli eşi Bente Şen ile 1963 yılında evlendiği bilinmektedir. Çiftin iki oğlu vardır; bunlardan biri ünlü iş insanı Adnan Şen'dir.