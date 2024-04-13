Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi?

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Adana Demirspor KayserisporMAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Adana Demirspor Kayserispor MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Adana Demirspor Kayserispor MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Adana Demirspor Kayserispor MAÇI HANGİ GÜN?

Adana Demirspor Kayserispor Maçı, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Adana Demirspor Kayserispor MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Kayserispor Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Adana Demirspor Kayserispor MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor Kayserispor karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.