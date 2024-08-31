Adana Demirspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY ÖZET

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY ÖZET VİDEOSU

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 5-1'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMANDI?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 31 Ağustos 2024 günü oynandı.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.