Abdurrahman Zengin kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Ergani Belediye Başkan adayı Abdurrahman Zengin kaç yaşında, nereli?
Abdurrahman Zengin kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Abdurrahman Zengin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Ergani Belediye Başkan adayı olan Abdurrahman Zengin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Abdurrahman Zengin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Abdurrahman Zengin kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Ergani Belediye Başkan adayı Abdurrahman Zengin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ABDURRAHMAN ZENGİN KİMDİR?
Abdurrahman Zengin, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Ergani Belediye Başkan adayı Abdurrahman Zengin iş adamıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.