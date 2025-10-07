Haberler

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, TRT Spor'da 'Abdullah Avcı ile Analiz' programıyla ekranlara döndü. Avcı, programında her hafta Süper Lig ve Avrupa maçlarını taktiksel açıdan değerlendirecek ve teknik detayları izleyiciyle paylaşacak.

Trabzonspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan Avcı, bu kez televizyon ekranlarına döndü.

"ABDULLAH AVCI İLE ANALİZ" TRT SPOR'DA

62 yaşındaki teknik adam, TRT Spor ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Abdullah Avcı ile Analiz" programında futbolseverlerle buluştu. Avcı, her hafta Süper Lig ve Avrupa maçlarını taktiksel açıdan değerlendirecek, teknik detayları izleyiciyle paylaşacak.

DAHA ÖNCE YAYINCI KURULUŞTA GÖREV ALMIŞTI

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinden önce de benzer bir deneyim yaşamıştı. Daha önce yayıncı kuruluşta futbol yorumculuğu yapan Avcı, bu kez devlet televizyonu TRT Spor'da futbolun nabzını tutacak.

Programda Süper Lig taktik analizlerinin yanı sıra Avrupa futbolundan örnekler, istatistiksel değerlendirmeler ve güncel gelişmeler de ele alınacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.