Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Trabzonspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan Avcı, bu kez televizyon ekranlarına döndü.

"ABDULLAH AVCI İLE ANALİZ" TRT SPOR'DA

62 yaşındaki teknik adam, TRT Spor ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Abdullah Avcı ile Analiz" programında futbolseverlerle buluştu. Avcı, her hafta Süper Lig ve Avrupa maçlarını taktiksel açıdan değerlendirecek, teknik detayları izleyiciyle paylaşacak.

DAHA ÖNCE YAYINCI KURULUŞTA GÖREV ALMIŞTI

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinden önce de benzer bir deneyim yaşamıştı. Daha önce yayıncı kuruluşta futbol yorumculuğu yapan Avcı, bu kez devlet televizyonu TRT Spor'da futbolun nabzını tutacak.

Programda Süper Lig taktik analizlerinin yanı sıra Avrupa futbolundan örnekler, istatistiksel değerlendirmeler ve güncel gelişmeler de ele alınacak.